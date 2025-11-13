Kayseri İncesu'da Kayseri-Nevşehir Yolunda Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar

Kayseri'nin İncesu ilçesi Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkide kamyonet, tır ve Yeni Aksaray otobüsünün karıştığı zincirleme kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:40
Kayseri İncesu'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkide zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada kamyonet, tır ve Yeni Aksaray firmasına ait yolcu otobüsü birbirine girdi. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Müdahale ve inceleme sürüyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

