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Kayseri İtfaiyesi'nden Özel Çocuğa Anlamlı Doğum Günü Sürprizi

Kayseri'de zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin için itfaiyecilerden sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:51
Kayseri İtfaiyesi'nden Özel Çocuğa Anlamlı Doğum Günü Sürprizi

Umut Aytekin İçin Unutulmaz Bir Doğum Günü

Kayseri'de hayalindeki itfaiyeci olma hedefine ulaşan özel bir çocuk, 12. doğum gününü sürpriz bir organizasyonla kutladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin için anlam dolu bir etkinlik düzenledi.

Belediyeden alınan bilgilere göre, daha önce itfaiyeci olma hayali gerçekleştirilen bu 12 yaşındaki çocuk, bu yıl doğum gününü gerçek itfaiye erleriyle geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel öğrencisi olan Umut, annesi Tevhide Aytekin ile birlikte evinden alındı ve itfaiye birimine götürüldü.

Özel Karşılama ve Kutlama

Umut ve annesi, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İtfaiyeci kıyafetleri giydirilen Umut, arkadaşlarıyla birlikte itfaiye aracına bindi. Bu özel anı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Müslüm Yardımcı da paylaştı.

Umut’un 12. doğum günü etkinliğinde, ona sürpriz bir şekilde doğum günü pastası da hazırlandı. Aynı zamanda, eğlenceli anlar yaşanmasına neden olan köpük gösterisi de gerçekleştirildi.

Teşekkür Mesajları

Anne Tevhide Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine, oğlunun hayaline olan ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Umut ise, "Bugün benim doğum günüm, itfaiyede kutlandı, hepinize çok teşekkür ederim. Memduh Başkanım'a da çok teşekkür ederim" diyerek sevinç dolu hislerini paylaştı.

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