Kayseri Kafilesi, Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Yola Çıktı

Gazze'deki Filistin halkıyla güçlü bir dayanışma sergilemek amacıyla düzenlenen Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Kayseri'den yola çıkan 10 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen bir törenle uğurlandı.

Uğurlama etkinliğinde konuşan Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Ergenç, destek veren herkese teşekkür etti. Ergenç, barışçıl bir şekilde, herhangi bir maddi güç veya şiddete başvurmadan bu yolculuğa çıktıklarını belirtti. Konuşmasında, "Bizler, bir asırdan fazladır parçalanan, ateşe verilen, ve yaşam mücadelesi veren milyonlarca insanın sesi olarak Refah Sınır Kapısı'na gidiyoruz," şeklinde ifadeler kullandı.

Törenin ardından gönüllüler, Kayseri'den ayrılmanın verdiği duyguyla aileleri ve arkadaşlarıyla vedalaşarak Ankara'ya doğru yola çıktılar. Gönüllüler arasında Ahmet Aydan Bekar, Musab Turbil, Erdal Ergenç, Ali Tokluman, Fatma Tokluman, Ali Yunusoğlu, Muhammed Gazi Öztürk, Ahmet Arpalı, Abdurrahim Akargöl ve Bilal Öztürk yer aldı.

Kayseri kafilesi, Ankara'da diğer illerden katılacak gönüllülerle buluşarak Kahire'ye geçecek. Daha sonra El-Ariş kentine ulaşarak, buradan yürüyerek Refah Sınır Kapısı'na ilerleyecekler.

Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Refah Sınır Kapısı'nda düzenlenecek "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak üzere Mısır'a gidecek 10 kişilik Kayseri grubu uğurlandı.

Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Refah Sınır Kapısı'nda düzenlenecek "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak üzere Mısır'a gidecek 10 kişilik Kayseri grubu uğurlandı.