DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Kayseri Kariyer Merkezi Kasım'da 351 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Kayseri Kariyer Merkezi, 2025 Kasım ayında 351 kişiyi işe yerleştirirken, 336 ilan ve 74.572 SMS yönlendirmesiyle kente üretim desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:11
Kayseri Kariyer Merkezi Kasım'da 351 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Kayseri Kariyer Merkezi Kasım'da 351 kişiye iş imkânı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Kariyer Merkezi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde 2025 yılının Kasım ayında 351 kişiyi istihdama kazandırarak şehrin üretim gücüne önemli bir katkı sundu.

Kasım ayı verileri

Bir aylık dönemde merkez, 2 bin 141 talep edilen işçi için 336 ilan yayınladı ve 709 başvuru aldı. Aynı dönemde 74 bin 572 yönlendirme (SMS) yapılırken, toplam 351 kişi iş imkânı buldu.

11 aylık performans

Kayseri Kariyer Merkezi, 11 aylık süreçte 7 bin 316 başvuru alarak, 493 bin 426 kişiyi yönlendirdi. Toplamda 2 bin 930 kişi istihdama dâhil edildi, 2 bin 967 ilan yayımlandı ve istihdam talepleri 8 bin 976 kişiye ulaştı.

Sanayi şehri Kayseri’nin ihtiyacı olan vasıflı ve vasıfsız eleman açığını hızla karşılayan Kariyer Merkezi, özellikle teknik ve ara eleman taleplerini gidermek üzere iş arayan ile işveren arasında köprü görevi üstleniyor. Kayseri Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasında kalıcı çözümler sunmaya devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KAYSERİ KARİYER MERKEZİ, KASIM AYINDA 351 KİŞİYİ İSTİHDAMA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KAYSERİ KARİYER MERKEZİ, KASIM AYINDA 351 KİŞİYİ İSTİHDAMA KAZANDIRARAK KAYSERİ'NİN ÜRETİM GÜCÜNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLADI.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
2
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
3
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
4
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor
6
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı
7
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?