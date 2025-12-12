Kayseri Kariyer Merkezi Kasım'da 351 Kişiyi İstihdama Kazandırdı

Kayseri Kariyer Merkezi Kasım'da 351 kişiye iş imkânı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Kariyer Merkezi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde 2025 yılının Kasım ayında 351 kişiyi istihdama kazandırarak şehrin üretim gücüne önemli bir katkı sundu.

Kasım ayı verileri

Bir aylık dönemde merkez, 2 bin 141 talep edilen işçi için 336 ilan yayınladı ve 709 başvuru aldı. Aynı dönemde 74 bin 572 yönlendirme (SMS) yapılırken, toplam 351 kişi iş imkânı buldu.

11 aylık performans

Kayseri Kariyer Merkezi, 11 aylık süreçte 7 bin 316 başvuru alarak, 493 bin 426 kişiyi yönlendirdi. Toplamda 2 bin 930 kişi istihdama dâhil edildi, 2 bin 967 ilan yayımlandı ve istihdam talepleri 8 bin 976 kişiye ulaştı.

Sanayi şehri Kayseri’nin ihtiyacı olan vasıflı ve vasıfsız eleman açığını hızla karşılayan Kariyer Merkezi, özellikle teknik ve ara eleman taleplerini gidermek üzere iş arayan ile işveren arasında köprü görevi üstleniyor. Kayseri Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasında kalıcı çözümler sunmaya devam edecek.

