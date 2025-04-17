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Kayseri Kocasinan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde E.S. tarafından T.Ç.'ye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 22:26
Kayseri Kocasinan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Kayseri Kocasinan'da Silahlı Saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, E.S. ile T.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucunda gerçekleşti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.S., tabancayla T.Ç.'yi vurdu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra T.Ç.'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.S.'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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