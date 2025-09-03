DOLAR
Kayseri Kocasinan'da Taksi Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren M.Ş, polis tarafından yakalanıp savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:37
Olayın Seyri ve Gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi'nde iki gün önce çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü M.D'yi bıçaklayarak öldüren zanlı M.Ş (48), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusu sonrası "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Geçmişi

Argıncık Mahallesi'nde 1 Eylül'de meydana gelen olayda, M.Ş. tarafından bıçaklanan taksi şoförü M.D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

