Kayseri Kocasinan'da Taksi Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı
Olayın Seyri ve Gözaltı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Argıncık Mahallesi'nde iki gün önce çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü M.D'yi bıçaklayarak öldüren zanlı M.Ş (48), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste gözaltına alındı.
Adli Süreç
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusu sonrası "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın Geçmişi
Argıncık Mahallesi'nde 1 Eylül'de meydana gelen olayda, M.Ş. tarafından bıçaklanan taksi şoförü M.D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.