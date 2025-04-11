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Kayseri-Malatya Kara Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Kayseri-Malatya kara yolunun Pınarbaşı-Gürün bölümü, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 23:05
Kayseri-Malatya Kara Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Kayseri-Malatya kara yolu, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar ve tipi sebebiyle yolun Pınarbaşı-Gürün bölümü, tüm araçlara kapatıldı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için yoğun bir çaba harcıyor. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, yolun tekrar ulaşıma açılması hedefleniyor.

Kayseri-Malatya yolunun bir bölümü, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler...

Kayseri-Malatya yolunun bir bölümü, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri-Malatya yolunun bir bölümü, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler...

Kayseri-Malatya yolunun bir bölümü, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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