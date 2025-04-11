Kayseri-Malatya Kara Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Kayseri-Malatya kara yolu, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar ve tipi sebebiyle yolun Pınarbaşı-Gürün bölümü, tüm araçlara kapatıldı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için yoğun bir çaba harcıyor. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte, yolun tekrar ulaşıma açılması hedefleniyor.

Kayseri-Malatya yolunun bir bölümü, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri-Malatya yolunun bir bölümü, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.