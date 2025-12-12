Kayseri Melikgazi’de Mobilya Fabrikası Depo Yangını Söndürüldü

Kayseri Melikgazi’de mobilya fabrikası deposunda yangın

OSB 18. Cadde’de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının depo bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmadı, ancak fabrikanın depo bölümünde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

