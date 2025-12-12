DOLAR
Kayseri Melikgazi’de Mobilya Fabrikası Depo Yangını Söndürüldü

Kayseri Melikgazi'de OSB'deki bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; yaralanma yok, maddi hasar ve soruşturma var.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:39
Kayseri Melikgazi’de Mobilya Fabrikası Depo Yangını Söndürüldü

Kayseri Melikgazi’de mobilya fabrikası deposunda yangın

OSB 18. Cadde’de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının depo bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmadı, ancak fabrikanın depo bölümünde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de korkutan yangın

Kayseri’de korkutan yangın

