Kayseri Melikgazi'de Sokak Ortasında Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri Melikgazi'de sokak ortasında tüfekli saldırı: kadın hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak üzerinde iki kadın arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre tartışma sırasında A.A. (41), elindeki tüfekle E.K. (36) isimli kadını vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Çevreden yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gelişme ve Soruşturma

Olay sonrası yürütülen çalışmalarda şüpheli A.A. yakalanırken, E.K.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve kriminal soruşturma başlatıldı.

Kamu güvenliği ve adli işlemler kapsamında polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor; olayın nedeniyle ilgili detaylar soruşturma sonuçlandıktan sonra netleşecek.

