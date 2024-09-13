Kayseri Merkezli Siberağ-6 Operasyonu: 36 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek için örgüt kurma suçlamasıyla yürütülen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonunda, 58 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Operasyonun Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kayseri'nin yanı sıra Antalya, Kırklareli ve Yozgat gibi illerde, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "örgüt kurma" suçlarıyla ilgili operasyonlar yapılmıştır.

Yapılan işlemler sonucunda, 22 şüpheli serbest bırakılırken, 36 kişi Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt İçindeki Faaliyetler

Operasyon kapsamında ele geçirilen bilgilere göre, organizasyonun liderliğini üstlenen B.İ.'nin, başkalarına ait banka hesaplarını yurt dışında yasa dışı bahis oynatmak amacıyla para karşılığında sağladığı tespit edilmiştir. Verilere göre, bu hesaplar aracılığıyla toplamda 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi oluşturulmuş ve suçtan elde edilen gelirlerin soğuk cüzdanlara aktarılmasının ardından, yurt dışına çıkartıldığı belirlenmiştir.

Ekstra Yakalamalar

Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde, 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden faaliyet gösteren 16 şüpheli daha yakalanmıştır.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.