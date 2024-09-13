Kayseri Merkezli Siberağ-6 Operasyonu: 36 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişi adliyeye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:33
Kayseri Merkezli Siberağ-6 Operasyonu: 36 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek için örgüt kurma suçlamasıyla yürütülen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonunda, 58 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Operasyonun Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kayseri'nin yanı sıra Antalya, Kırklareli ve Yozgat gibi illerde, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "örgüt kurma" suçlarıyla ilgili operasyonlar yapılmıştır.

Yapılan işlemler sonucunda, 22 şüpheli serbest bırakılırken, 36 kişi Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt İçindeki Faaliyetler

Operasyon kapsamında ele geçirilen bilgilere göre, organizasyonun liderliğini üstlenen B.İ.'nin, başkalarına ait banka hesaplarını yurt dışında yasa dışı bahis oynatmak amacıyla para karşılığında sağladığı tespit edilmiştir. Verilere göre, bu hesaplar aracılığıyla toplamda 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi oluşturulmuş ve suçtan elde edilen gelirlerin soğuk cüzdanlara aktarılmasının ardından, yurt dışına çıkartıldığı belirlenmiştir.

Ekstra Yakalamalar

Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde, 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden faaliyet gösteren 16 şüpheli daha yakalanmıştır.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına...

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına...

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına...

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına...

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına...

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına...

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen Kayseri merkezli "Siberağ-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Cinayetinde Baba ile Tutuklanan Anne ve Ağabeyin fadelerinde Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Hedefleri Büyüyor
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın