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Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İYİ Parti'den İstifa Etti

Dursun Ataş, İYİ Parti'den ayrıldığını ve millete daha etkin hizmet verme amacını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:34
Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İYİ Parti'den İstifa Etti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş İstifa Etti

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yapmış olduğu yazılı açıklamada, bu kararını yalnızca bir kırgınlık veya eleştiriden değil, millete hizmette daha etkili olma arzusundan kaynaklandığını belirtti.

Millete Hizmet İçin Yeni Bir Yola Çıkış

Ataş, İYİ Parti çatısı altında geçirdiği süre zarfında ülkenin refahı, demokrasinin güçlenmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çaba sarf ettiğini ifade etti. İstifa kararını alırken, bu adımın milletine olan sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Ataş, "Milletimizin taleplerini ve isteklerini en iyi şekilde anlamak ve onların menfaatlerini her şeyin önünde tutmak için çalışacağım" dedi. İki dönem boyunca yürüttüğü belediye başkanlığı görevindeki tecrübeleri ve kurduğu dostlukları sayesinde motive olduğunu da ekledi. Bundan sonra vatandaşların sorunlarını çözmek için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti'nin Meclis Sandalye Sayısı Düşüyor

Ataş'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 31’e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7’ye yükselmiştir.

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