Kayseri'nin 14 Katlı Apartmanında Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor

Kayseri'de Korkutan Yangın!

Kayseri'nin Talas ilçesinde yer alan Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının, binanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildiriliyor.

Yardım Ekibi Olay Yerinde

Yangının büyümesiyle birlikte durum, vatandaşlar için tehlike arz etmeye başladı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları, itfaiye sepetiyle kurtarma çalışmaları başlatarak sırtında taşıyarak dışarı çıkardılar.

Kurtarma ve Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları, ekipler tarafından aynı anda yürütülmeye devam ediyor. Sağlık durumu tehlikede olan yaralılar için acil müdahale sürerken, yangının sebebine ilişkin araştırmalar da başlatıldı.

Kurtarma çalışmalarının etkili bir biçimde sürdürülmesi ve ekiplerin hızlı müdahalesi, olayın ciddiyetini azaltmış durumda. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

