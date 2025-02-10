Kayseri'nin Renkli Evleri Karla Kaplandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesi, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. "Renkli evler" olarak bilinen bu yapılar, kentin güzelliklerini sergilemeye devam ediyor.

Son dönemlerde etkili olan kar yağışı, şehrin birçok noktasında olduğu gibi, Hacılar ilçesindeki renkli evlerin de üzerini beyaz örtüyle süslemiştir. Özellikle Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Yukarı Mahalle, göz alıcı bir manzaraya dönüştü.

Dronla çekilen görüntüler, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, kahverengi, turuncu, pembe ve mor gruplarının, karın beyazıyla birleştiği etkileyici kareleri ortaya koydu. Bu muhteşem görüntüler, Kayseri’nin doğal güzelliklerini ve farklı renklerin uyumunu gözler önüne seriyor.

Bu özel projede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortak çalışmasıyla yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alan dış cephe boyaması gerçekleştirildi. Proje; ev sahiplerinin renk tercihine bırakılmış olup, yaklaşık 2 yıl önce başarıyla tamamlanmıştır.

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce ev, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce ev, kar yağışının ardından beyaza büründü.