Kayseri OSB Başkanı Yalçın: Nusaybin-Kamışlı'daki bayrak saldırısını kınadı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Nusaybin-Kamışlı'da SDG-YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı ve lanetledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:32
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: Nusaybin-Kamışlı'daki bayrak saldırısını kınadı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: Nusaybin-Kamışlı'daki bayrak saldırısını kınadı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü SDG-YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırıya sert tepki gösterdi.

Açıklama

"Şanlı bayrağımıza yönelik Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü SDG-YPG yandaşları tarafından yapılan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Bayrağımıza yapılan bu provokasyon asla karşılıksız kalmayacaktır ve Devletimiz hesabını soracak irade ve kararlılığa sahiptir" dedi.

"Milletimizin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin kutsal sembolü Türk Bayrağı, tarih boyunca bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bayrağımıza karşı yapılan her türlü saldırı, milletimizin ortak değerlerine, tarihine ve onuruna yapılmış alçak bir provokasyondur. Yapılan saldırı, milletimizin Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne sahip çıkılması noktasında toplumun tüm kesimlerinin birliğini koruma ve milli değerlere sahip çıkma konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ortaya koymuştur. Kayseri OSB’nin milleti ve devleti için üreten, istihdam eden ve ihracat yapan tüm sanayicileri olarak bizler; demokrasinin, milli değerlerin ve toplumsal barışın yanındayız ve destekçisiyiz. Milletimizin ortak değerlerine yönelik hain saldırılar bertaraf edilecek ve asla amacına ulaşamayacaktır. Yüce Türk Devleti, bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken cezayı almaları konusunda kudretlidir."

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, NUSAYBİN-KAMIŞLI SINIR HATTINDA, SURİYE TARAFINDAKİ TERÖR...

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, NUSAYBİN-KAMIŞLI SINIR HATTINDA, SURİYE TARAFINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ SDG-YPG YANDAŞLARI TARAFINDAN ŞANLI BAYRAĞIMIZA YAPILAN HAİN SALDIRIYA SERT TEPKİ VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sanat Melikgazi Kayseri'ye Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Oluyor
2
Aydıntepe'de Bağımlılıkla Mücadele: Kaymakam Bayram ve Yeşilay Esnafı Bilgilendirdi
3
ETÜ’de Akademik Bireysel Sağlık Danışmanlığı Başladı
4
Ağrı ve kırıklara dikkat: Prostat kanseri kemiklere yayılabilir
5
Gaziosmanpaşa'da Led Ekranlar Ay-Yıldızlı Bayraklarla Donatıldı
6
Verem (Tüberküloz) Hâlâ Ölümcül Olabilir: Tedavi En Az 6 Ay Sürmeli
7
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları