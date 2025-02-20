Kayseri Polisi, Bulunan Para Çantasını Sahibine Ulaştırdı

Kayseri'de polis, yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine güvenle teslim etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:11
Kayseri Polisi, Bulunan Para Çantasını Sahibine Ulaştırdı

Kayseri Polisi, Dürüstlüğüyle Takdir Topladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, polis ekipleri, buldukları içinde para olan çantayı sahibine güvenli bir şekilde teslim etti. Olay, Battalgazi Mahallesi'nde devriye görevini yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler yolda bir el çantası buldu. Yapılan kontrolde çantanın içinde bir miktar para olduğu belirlendi. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonrasında çantanın sahibini tespit ederek çanta ve içindeki malzemeleri tam ve eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti.

Devletin ve Milletin Yanındayız

Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Devletimizin emrinde, milletimizin yanındayız. Her zaman dürüstlük ve sorumluluk bilinciyle vatanımız için, halkımız için görevimizin başındayız." Bu olay, Kayseri'deki polis teşkilatının topluma olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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