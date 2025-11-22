Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde 26. Seçimli Genel Kurul: İncetoprak ve Karakuzay Yarışı

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde 26. Seçimli Olağan Genel Kurul

Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nde düzenlenen 26. Seçimli Olağan Genel Kurulda başkanlık için iki aday yarışıyor. Seçim, sarraflık ve kuyumculuk camiasının yakından takip ettiği bir süreç olarak öne çıkıyor.

Adaylar ve vizyonları

Adnan İncetoprak (kırmızı liste) genç bir kadro ile mesleği ileri taşımayı hedefliyor. İncetoprak şöyle konuştu: "Öncelikle 26.’sını yaptığımız seçimli olağan genel kurulumuzun şehrimize ve mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler burada 49 yıldır bu mesleğin içinde emek veren insanlarız. Allah’ın izni ile bundan sonraki süreçte de esnafımızla alakalı her türlü dert ve sıkıntılarımızı birlikte aşacağımıza inanıyorum. Esnafımızın dert ve sıkıntısını dinleyerek tespitlerimizi yaptık. Allah nasip eder ve göreve gelecek olursak eğer çözüm noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyoruz. Çok genç bir kadro kurduk. Bu sefer geçmişte alışılanın dışında bir sistem uyguladık. İnşallah bizlerin bilgi ve birikimleriyle, o arkadaşlarımızın da enerjileri ile mesleğimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Sağ olsun diğer aday kardeşimiz Refik bey de bizim çok kıymetli kardeşimiz ve dostumuz. Aynı mesleğin içerisinde birlikte çalışıyoruz. İnanıyorum ki onlar da aynı duygu ve düşüncelerle mesleğimizi ileriye götürmek için mücadele edecekler. Ben şimdiden mesleğimiz adına her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum".

Rakip adayın mesajı

Refik Karakuzay (beyaz liste) eksiklikleri gidermeye ve tüketici mağduriyetini önlemeye vurgu yaptı. Karakuzay'ın açıklaması şöyle: "Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün inşallah 26.’sını düzenlediğimiz Olağan Genel Kurulumuzun seçimine başlıyoruz. İnşallah mesleğimize, meslektaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olur. Bu konuda biz farklı eksiklikleri dile getirerek geldik. Bu eksiklikleri sektörümüzde ve tüketicinin mağdur olmaması adına gerekli emeği ve mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Şehrimize ve memleketimize hayırlı olsun. Biz meslek olarak dünyanın en değerli madenini satan bir mesleğin mensuplarıyız. Bundan dolayı kıymetli meslektaşlarım da bu konuda gerekli özveriyi göstereceklerdir. İnşallah güzel bir seçim olacağına inanıyorum. Adnan İncetoprak kardeşime de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun inşallah".

Dernek yönetimi

Cemal Demircioğlu, mevcut başkan olarak genel kurulun mesleğe hayırlı olmasını diledi ve seçim sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Biz genel kurulumuzun mesleğimiz için öncelikle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 432 üyeyle bizim aday olmadığımız ve 2 adayımızın olduğu bir seçime genel kurulumuzu hazırladık. Divanı kurduktan sonra da oy pusulalarımızı kullanacağız. Mesleğimize ve arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum".

KAYSERİ SARRAFLAR VE KUYUMCULAR DERNEĞİ'NDE 26. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL HEYECANI YAŞANIYOR. REFİK KARAKUZAY (SOLDA) CEMAL DEMİRCİOĞLU (ORTADA) ADNAN İNCETOPRAK (SAĞDA)