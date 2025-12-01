Kayseri Spor A.Ş.'de İSG Eğitimiyle Güvenlik ve Bilinç Artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., personeline yönelik düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimiyle kent genelinde güvenli, bilinçli ve sürdürülebilir çalışma kültürünü pekiştirmeyi amaçladı.

Eğitimin İçeriği ve Hedefleri

Eğitim, kentin önemli spor merkezlerinden Kadir Has Stadyumunda görev yapan personele yönelik olarak başarıyla tamamlandı. Programda çalışma alanlarında uyulması gereken güvenlik adımları, acil durum yönetimi, doğru ekipman kullanımı ve risk farkındalığı gibi başlıklarda kapsamlı bilinçlendirme yapıldı.

Spor A.Ş., personelin bilinç düzeyini artırarak hem hizmet kalitesini yükseltmeyi hem de çalışma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Eğitim katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi ve 'Güvenli bir gelecek, bilinçli adımlarla başlar' anlayışıyla düzenlendi.

Kapsam ve Kentin Spor Vizyonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen spor yatırımları ve politikaları, kenti ulusal ve uluslararası alanda öne çıkardı. Bu çalışmalar sonucunda Kayseri, ACES tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ve 2024 Avrupa Spor Şehri unvanına ulaştı. Spor altyapısını güçlendiren bu adımlar, Kayseri'nin şimdi Dünya Spor Başkenti adaylığı ile uluslararası arenada dikkat çekmesini sağlıyor.

