Kayseri Talas'ta 2 Katlı Binada Yangın: Engelli Vatandaşın Sobası Halıyı Tutuşturdu

Kayseri Talas'ta Gençlik 1 Sokak'ta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; evde ve çatıda hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:12
Kayseri Talas'ta 2 katlı binada yangın: Halı sobadan tutuştı

İhbar üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti, bina tahliye edildi

Kayseri'nin Talas ilçesi Gençlik 1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katında yaşayan engelli bir vatandaş soba yakmaya çalışırken evdeki halı alev aldı. Yangın kısa sürede daireye ve binanın çatısına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti ve yaptığı müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü.

Söndürülen yangın nedeniyle dairede ve binanın çatısında hasar oluştu. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

