Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü

GÜNCELLEME: Yaralının öldüğü bilgisi eklendi.

Olayın Özeti

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta aynı apartmanda ikamet eden B.U. (52) ile apartman görevlisi B.A. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda B.U., bıçakla B.A.'yı yaraladı.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlı B.U.'yu yakaladı.