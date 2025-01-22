DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,17 -0,09%
ALTIN
3.149,66 -0,34%
BITCOIN
3.759.406,24 0,71%

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:49
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Vali Çiçek, bu etkinliğin, Anadolu Ajansı'nın başarılı gazetecilik faaliyetlerini ve çekimlerini tanıtmak açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Oylama süreci, hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli anların öne çıkarılması açısından bir fırsat sunuyor.

Etkinlikteki katılımıyla ilgili konuşan Vali Çiçek, "Bu tür organizasyonlar, görselliğin ve bilgilerin paylaşımını destekleyerek, halkın farklı perspektiflerden olayları görmesine yardımcı olmaktadır." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama...

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama...

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ndeki Patlamada Bir Yaralı Taburcu Oldu
2
Irak Parlamentosu, Kişisel Statü ve Genel Af Yasasını Onayladı
3
Adana'da Cep Telefonu Dolandırıcılığından 9 Yıl Hapis Cezası
4
Trump, 'Silk Road' Kurucusu Ulbricht'i Affetti
5
Erzurum'da Kardeş Katliamı: Silahlı Kavga Sonrası İntihar Girişimi
6
Saraybosna'da Hava Kirliliği Görüş Mesafesini Düşürdü
7
Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem: 2024'e Değerli Beklentiler

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı