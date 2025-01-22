Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Vali Çiçek, bu etkinliğin, Anadolu Ajansı'nın başarılı gazetecilik faaliyetlerini ve çekimlerini tanıtmak açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Oylama süreci, hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli anların öne çıkarılması açısından bir fırsat sunuyor.

Etkinlikteki katılımıyla ilgili konuşan Vali Çiçek, "Bu tür organizasyonlar, görselliğin ve bilgilerin paylaşımını destekleyerek, halkın farklı perspektiflerden olayları görmesine yardımcı olmaktadır." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.