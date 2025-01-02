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Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili Coşkuyla Kutlandı

Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili, camilerde dualarla ve özel programlarla idrak edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 20:00
Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili Coşkuyla Kutlandı

Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili Coşkusu

Regaip Kandili, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri ve Yozgat'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cami cemaatleri, bu mübarek gecede, dualar ve ibadetler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı.

Kayseri'de Düzenlenen Etkinlikler

Kayseri'de, tarihi Hacı Kılıç Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler seslendirildi. Camiiye akın eden vatandaşlar, dua edip namazlarını kıldı. Program sonunda cemaatle birlikte yapılan ikramlarla birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi.

Yozgat'ta Geleneksel Kutlama

Yozgat'ta ise Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen etkinliklerde, il müftülüğü tarafından organize edilen programda Kur'an-ı Kerim okunup ilahiler söylendi. Ziyaretçilere, Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ikram edilerek geleneksel bir hava yaratıldı.

Her iki ilde de bu anlamlı gece, toplumun manevi değerlerini pekiştiren bir yoğunlukta kutlandı ve vatandaşlar birbirleriyle dayanışma içinde oldular.

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