DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,48 -0,74%
ALTIN
4.771,82 -1,73%
BITCOIN
4.572.342,66 -0,45%

Kayseri'ye 20 Bin Kitaplık Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

Bakan Ersoy, Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışında halk kütüphanelerinin 2024 sonu verilerini paylaştı: üye 6,7M, kullanıcı 38,7M, kitap 25,1M.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:27
Kayseri'ye 20 Bin Kitaplık Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

Kayseri'ye 20 Bin Kitaplık Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

Açılış ve Bakanın Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de gerçekleştirilen Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların öğrenme, deneyimleme, üretme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi.

Ersoy, halk kütüphanelerinin 2024 sonu verilerine dikkat çekerek şunları ifade etti: "2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona ve toplam kitap sayısı 25,1 milyona ulaştı. Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz."

Kütüphane Özellikleri

Açılışı yapılan Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi, 1.758 metrekare kullanım alanı, 450 kişilik oturum kapasitesi ve 20.000 kitaplık koleksiyonuyla Kayseri'nin kültür ve eğitim yaşamına yeni bir değer kazandırdı. Ersoy, kütüphaneleri her yaşa ve gruba hitap edecek, hayatın içinde erişilebilir mekânlar olarak planladıklarını vurguladı.

Genişleyen Ağ ve Dönüşüm

Bakan Ersoy, bakanlık hizmetlerini teknolojik gelişmeler ve çağın gereklerine göre yenilediklerini belirterek; dijital kütüphane projelerinden çevre dostu bina standartlarına, yapay zeka tabanlı dijital kütüphane asistanlarından engelsiz erişim çözümlerine kadar geniş bir dönüşüm programı yürüttüklerini söyledi.

Türkiye genelinde 1.300'ü aşkın halk kütüphanesi ile hizmet verdiklerini aktaran Ersoy, son 6 yılda toplam kütüphane kullanım alanını 410.000 metrekareden 750.000 metrekareye çıkardıklarını ve bunun %83 artış anlamına geldiğini belirtti. Oturma kapasitesini de 97.000'den 150.000'e çıkararak %54 artış sağladıklarını kaydetti.

Ersoy ayrıca, 2024 sonu verilerine göre kullanıcı sayısının bir yılda 5 milyondan fazla arttığını, son iki yılda yeniledikleri veya sıfırdan inşa ettikleri kütüphane sayısının ise 170'in üzerinde olduğunu ifade etti.

Protokol, Sergiler ve Ziyaretler

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş de törende Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin turizmdeki yükselişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Açılış öncesinde Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kayseri Sanat Galerisi'ni ziyaret ederek, "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisini inceledi. Ardından Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ndeki Adil-i Mutlak Hat Sergisi'ni gezdi.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın evine giderek başsağlığı temennisinde bulundu ve Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbesini ziyaret etti.

Tören, Bakan Ersoy ve protokol üyelerinin birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de...

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
2
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
3
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
4
Hyundai Georgia Tesisinde ICE Baskını: 475 Kişi Gözaltına Alındı
5
8 ile 'sarı' meteorolojik uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
6
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Yaşlıları Toplumun Asli Aktörleri Yapacağız
7
Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' Ankara 1. Bölge Toplantısına Başkanlık Etti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire