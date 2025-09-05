Kayseri'ye 20 Bin Kitaplık Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi Açıldı

Açılış ve Bakanın Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de gerçekleştirilen Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların öğrenme, deneyimleme, üretme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yaşam alanları inşa ettiklerini söyledi.

Ersoy, halk kütüphanelerinin 2024 sonu verilerine dikkat çekerek şunları ifade etti: "2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona ve toplam kitap sayısı 25,1 milyona ulaştı. Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz."

Kütüphane Özellikleri

Açılışı yapılan Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi, 1.758 metrekare kullanım alanı, 450 kişilik oturum kapasitesi ve 20.000 kitaplık koleksiyonuyla Kayseri'nin kültür ve eğitim yaşamına yeni bir değer kazandırdı. Ersoy, kütüphaneleri her yaşa ve gruba hitap edecek, hayatın içinde erişilebilir mekânlar olarak planladıklarını vurguladı.

Genişleyen Ağ ve Dönüşüm

Bakan Ersoy, bakanlık hizmetlerini teknolojik gelişmeler ve çağın gereklerine göre yenilediklerini belirterek; dijital kütüphane projelerinden çevre dostu bina standartlarına, yapay zeka tabanlı dijital kütüphane asistanlarından engelsiz erişim çözümlerine kadar geniş bir dönüşüm programı yürüttüklerini söyledi.

Türkiye genelinde 1.300'ü aşkın halk kütüphanesi ile hizmet verdiklerini aktaran Ersoy, son 6 yılda toplam kütüphane kullanım alanını 410.000 metrekareden 750.000 metrekareye çıkardıklarını ve bunun %83 artış anlamına geldiğini belirtti. Oturma kapasitesini de 97.000'den 150.000'e çıkararak %54 artış sağladıklarını kaydetti.

Ersoy ayrıca, 2024 sonu verilerine göre kullanıcı sayısının bir yılda 5 milyondan fazla arttığını, son iki yılda yeniledikleri veya sıfırdan inşa ettikleri kütüphane sayısının ise 170'in üzerinde olduğunu ifade etti.

Protokol, Sergiler ve Ziyaretler

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş de törende Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin turizmdeki yükselişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Açılış öncesinde Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kayseri Sanat Galerisi'ni ziyaret ederek, "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisini inceledi. Ardından Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ndeki Adil-i Mutlak Hat Sergisi'ni gezdi.

Ersoy ve beraberindekiler daha sonra yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın evine giderek başsağlığı temennisinde bulundu ve Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbesini ziyaret etti.

Tören, Bakan Ersoy ve protokol üyelerinin birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

