Kayseri'ye Hızlı Tren Projesi: Elitaş'tan Önemli Açıklamalar

Kayseri'ye Hızlı Tren Projesinin Detayları

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'deki hızlı tren şantiyesinde yaptığı açıklamada, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için önemli bilgiler paylaştı.

Proje Hedefleri ve Zaman Çizelgesi

Elitaş, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Bey'le gerçekleştirilen görüşmenin ardından, projenin 2027 yılı sonuna kadar tamamlanmasını planladıklarını belirtti. "2 ya da 2,5 yıl içinde Kayseri halkı hızlı trenine kavuşacak," dedi.

Kayseri'nin Ulaşım İmkanları Gelişecek

Projenin Kayseri için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Elitaş, "142 kilometreyi kapsayan çalışmalarda, Ankara'dan kalkacak trenin Kayseri'ye ulaşım süresinin 1 saat 45 dakika olacağını" ifade etti. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasındaki süper hızlı trenin hayata geçmesiyle Kayseri-İstanbul arasındaki ulaşım süresinin 4 saat olarak belirleneceğini söyledi.

Projenin İlerlemesi ve Genel Bilgiler

İhalelerin 2028 yılı Kasım ayında tamamlanacağını belirten Elitaş, "2023 yılının Ağustos ayında yer tahsisi gerçekleşti. Geçen 2 yılda imalatların yaklaşık %20'si tamamlandı. İlerleyen zamanlarda çalışmaların daha hızlı geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Otoyol Çalışmaları Devam Ediyor

Ayrıca, otoyol çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Elitaş, "Otoyol açıldığında hem kara yoluyla hem de raylı sistemle Ankara ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak" dedi.

İncelemede Üst Düzey İsimler

Elitaş'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve diğer yetkililer eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Elitaş, gazetecilere açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Elitaş, gazetecilere açıklama yaptı.