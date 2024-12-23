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Kayserispor-Galatasaray Maçında Tribün Olaylarına Müdahale: 1 Taraftar Tutuklandı

Kayserispor-Galatasaray maçı sırasında yaşanan olaylar sonucunda 1 taraftar tutuklandı, 2 taraftar serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:51
Kayserispor-Galatasaray Maçında Tribün Olaylarına Müdahale: 1 Taraftar Tutuklandı

Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında çıkan tribün olayları, futbolseverleri derinden sarstı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında gerçekleştirilen mücadelede, 60. dakikada O.K. isimli bir taraftar sahaya girerek Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.

Bu duruma tepki gösteren Kayserispor taraftarı A.D., sahaya giren O.K. ile fotoğraf çektiren kişi arasında arbede yaşandı. Yaşanan olaylar sonrası kuzey alt tribününde de gergin anlar yaşandı ve bu noktada polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Polis, olaylar sonucunda O.K., A.D. ve kuzey alt tribünündeki olaylara karışan V.E.'yi gözaltına aldı. O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ve V.E. adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda V.E., çıkarıldığı hakimlik kararıla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.D. serbest bırakıldı.

Futbol camiası, yaşanan bu olayları kınarken, sporun birleştirici gücünün yeniden hatırlanması gerektiği vurgusu yapıldı.

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