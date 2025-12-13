DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.858.673,18 -0,12%

KAYÜ Koordinasyonunda Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi Tamamlandı

KAYÜ koordinasyonunda yürütülen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi, Talas Belediyesi ve ORAN desteğiyle başarıyla sona erdi; sertifikalar verildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:14
KAYÜ Koordinasyonunda Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi Tamamlandı

KAYÜ Koordinasyonunda Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi Tamamlandı

TR72 bölgesi için disiplinlerarası eğitim ve iş birliği

Talas Belediyesi yürütücülüğünde, ORAN Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği ve Kayseri Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen 'TR72 Bölgesinde Çevre Temalı Etkileşimli Müzecilik Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Projesi' kapsamında düzenlenen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreni, Kayseri Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma odaklı misyonu, disiplinlerarası iş birliği yaklaşımı ve nitelikli insan kaynağı geliştirme hedefleri ile yüksek düzeyde uyum gösterdi. Program katılımcıları, dijital görselleştirme ve tasarım araçlarında edindikleri bilgi ve becerileri belgeleyen sertifikalarını aldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, proje sürecine verdikleri katkılar nedeniyle Talas Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür ederek, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik etti. Rektör Karamustafa, üniversitenin bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliklerini artırarak sürdürme kararlılığını vurguladı.

KAYÜ koordinasyonuyla yürütülen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.

DİJİTAL GÖRSELLEŞTİRME VE TASARIM ARAÇLARI EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

DİJİTAL GÖRSELLEŞTİRME VE TASARIM ARAÇLARI EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

DİJİTAL GÖRSELLEŞTİRME VE TASARIM ARAÇLARI EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul ve İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Milyon 958 Bin Hap Ele Geçirildi
2
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu
3
Ardahan Esnaf Odası Seçimleri: Candar Yılmaz Adaylığını Açıkladı
4
Aydın Büyükşehir 17 İlçede Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor
5
Samsun'da 120 Bin TL'lik iPhone Satışı Viral Oldu: Telefoncu Dövizleri Görünce Coştu
6
Hakkari'de 13 Köy ve 30 Mezra Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
7
Baykoç’tan Beşikçioğlu’na Eleştiri: 'Film çekmekten boş zamanı yok'

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama