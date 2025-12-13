KAYÜ Koordinasyonunda Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi Tamamlandı

TR72 bölgesi için disiplinlerarası eğitim ve iş birliği

Talas Belediyesi yürütücülüğünde, ORAN Kalkınma Ajansı’nın teknik desteği ve Kayseri Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen 'TR72 Bölgesinde Çevre Temalı Etkileşimli Müzecilik Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Projesi' kapsamında düzenlenen Dijital Görselleştirme ve Tasarım Araçları Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreni, Kayseri Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma odaklı misyonu, disiplinlerarası iş birliği yaklaşımı ve nitelikli insan kaynağı geliştirme hedefleri ile yüksek düzeyde uyum gösterdi. Program katılımcıları, dijital görselleştirme ve tasarım araçlarında edindikleri bilgi ve becerileri belgeleyen sertifikalarını aldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, proje sürecine verdikleri katkılar nedeniyle Talas Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür ederek, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları tebrik etti. Rektör Karamustafa, üniversitenin bölgesel kalkınmaya yönelik iş birliklerini artırarak sürdürme kararlılığını vurguladı.

