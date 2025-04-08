Kazakistan Başbakanı Bektenov, TDT Üyesi Sağlık Bakanları ile Görüştü

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin sağlık bakanları ile bir araya gelerek önemli sağlık meselelerini gündeme getirdi. Toplantı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen TDT 5. Sağlık Bakanları Toplantısı çerçevesinde yapıldı.

Toplantıya, Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Kırgızistan Sağlık Bakanı Erkin Çeçeybayev, Özbekistan Sağlık Bakanı Asilbek Hudayarov ile Macaristan İçişleri Devlet Sekreteri Yardımcısı Judit Bidlo, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Hans Kluge katıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, TDT ülkeleri ile sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı ve modern tıbbi teknolojilerin transferi gibi konular yer aldı. Başkan Bektenov, toplantıda yaptığı konuşmada, kardeş ülkelerin sağlık bakanlarını ve uzmanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Bektenov, "Bizim halklarımızın kökleri bir, kültürel değerleri ortaktır. Liderlerimizin destekleriyle, aramızdaki etkileşimi genişletip birlikte girişimleri hayata geçiriyoruz. Sağlık sektöründeki işbirliğimizi geliştirmek için büyük bir potansiyele sahibiz." dedi.

Toplantıda alınan kararların üye ülkelerde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağını ifade eden Bektenov, "Güçlerimizi birleştirmeden sağlık alanında küresel çağrılara karşı gelmek mümkün değildir. Bu doğrultuda TDT ülkeleriyle işbirliğine hazırız." şeklinde konuştu.

Kazakistan’ın sağlık sektöründe önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Bektenov, geçen yıl sektöre yapılan yatırımların %8,4 artarak yaklaşık 920 milyon dolar seviyesine ulaştığını sözlerine ekledi.

Toplantının ardından, Başbakan Bektenov, TDT üyesi ülkelerin sağlık bakanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov (ortada), Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sağlık Bakanları Toplantısı kapsamında TDT üyesi ülkelerin sağlık bakanları ile bir araya geldi. Başbakan Bektenov, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev (solda), Kırgızistan Sağlık Bakanı Erkin Çeçeybayev (sol 3), Özbekistan Sağlık Bakanı Asilbek Hudayarov’un (sağ 2) yanı sıra Macaristan Sağlık Hizmetlerinin Profesyonel Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Judit Bidlo (sağda), TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağ 4) ve Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Hans Kluge (sağ 3) ile bir toplantı yaptı.