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Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev: Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi 6 Milyar Doları Aştı

Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 6 milyar doları aştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:51
Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev: Türkiye-Kazakistan Ticaret Hacmi 6 Milyar Doları Aştı

Kazakistan-Türkiye Ticaretinde Yeni Bir Dönem

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 6 milyar doları aştığını duyurdu. Sapiyev, Ankara’da düzenlenen bir toplantıda basın mensupları, akademisyenler ve araştırmacılarla bir araya geldi.

Kalkınma Projeleri ve Uluslararası Başarılar

Büyükelçi, Kazakistan’ın kalkınma projelerinin yanı sıra uluslararası tanınırlığımızın arttığını belirterek, bu yıl 6 uluslararası örgütte başkanlık yaptıklarını söyledi.

Türk Yatırımları Kazakistan'da Artıyor

Sapiyev, Türkiye’den 380 milyon civarında doğrudan yatırım çektiklerini ifade etti. Türk iş insanlarının Kazakistan'da açtığı fabrika sayısının 71'e ulaştığını aktaran Sapiyev, Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyük yatırımlarına dikkat çekti.

İki Ülke Arasındaki Ticaretin Geleceği

Büyükelçi, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini daha da artırma hedefinde olduklarını belirterek, "Ticaret hacmimiz 6 milyar doları aştı" ifadesini kullandı. Türkiye'nin başarılarını Kazakistan'ın başarıları olarak gördüklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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