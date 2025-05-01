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Kazakistan'da 1 Mayıs Halk Birliği Günü Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan, 1 Mayıs'ı Halk Birliği Günü olarak kutlayarak etnik çeşitliliğini sergiledi. Başkan Tokayev mesajında ulusal birliğe vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:56
Kazakistan'da 1 Mayıs Halk Birliği Günü Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da Halk Birliği Günü Kutlamaları

Kazakistan, 1 Mayıs'ı Halk Birliği Günü olarak coşkuyla kutladı. Bu özel gün, 120'den fazla etnik grubun bir arada yaşadığı ülkenin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

Etkinlikler, Geleneksel Kültür ve Dayanışma

Başkent Astana'daki Jastar Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ülkede yaşayan çeşitli etnik grupların temsilcileri bir araya gelerek geleneksel el sanatlarını ve halk oyunlarını sergiledi. Kazakistan'da yaşayan Başkurt-Tatar topluluğunun bir üyesi olan Adelya Tuhbatova, 1 Mayıs'ın yalnızca kültürel tanıtım için değil, aynı zamanda çeşitli kültürlerin uyum içinde bir arada yaşadığını simgelediğini ifade etti.

Tuhbatova, Kazakistan'da yaşayan 120'den fazla etnik grubun din, dil ve mezhep farklılıklarına rağmen aynı duyguyu paylaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tokayev'den Birlik Mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, bu bayramın büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Kazak topraklarında çeşitli etnik grupların temsilcileri karşılıklı anlayış ve saygı ortamında yaşamaktadır" dedi.

Tokayev, mesajında ayrıca, eşitlik, karşılıklı güven ve kültürel çeşitlilik temelinde ulusal birliğin güçlendirileceğini vurguladı. Adil ve güçlü bir Kazakistan için birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

Kazakistan'ın Etnik Zenginliği

Kazakhstan, 20 milyon 300 bin nüfusu ile Kazaklar dışında Rus, Ukraynalı, Alman, Belaruslu, Koreli, Dungan, Tatar, Azerbaycanlı, Ahıskalı, Uygur, Kürt, Tacik, Kırgız ve Çeçen gibi 120'den fazla etnik grubun bir arada yaşadığı bir ülke.

Resmi tatil olan 1 Mayıs, 120'den fazla etnik grubun yaşadığı ülkede, Halk Birliği Günü olarak...

Resmi tatil olan 1 Mayıs, 120'den fazla etnik grubun yaşadığı ülkede, Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor. Başkent Astana'daki Jastar Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte ülkede yaşayan çeşitli etnik grupların temsilcileri bir araya gelerek geleneksel el sanatlarını ve halk oyunlarını sergiledi.

Resmi tatil olan 1 Mayıs, 120'den fazla etnik grubun yaşadığı ülkede, Halk Birliği Günü olarak...

Resmi tatil olan 1 Mayıs, 120'den fazla etnik grubun yaşadığı ülkede, Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor. Başkent Astana'daki Jastar Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte ülkede yaşayan çeşitli etnik grupların temsilcileri bir araya gelerek geleneksel el sanatlarını ve halk oyunlarını sergiledi.

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