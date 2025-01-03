Kazakistan'da 95 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası

Kazakistan'da 95 Araçla Büyük Zincirleme Kaza

Kazakistan'da meydana gelen zincirleme trafik kazası, kötü hava koşulları ve sürücülerin hız sınırına uymaması sonucu gerçekleşti.

Yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda gerçekleşen kaza, Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi (KazAvtoJol) tarafından bildirildi. Kaza, Şuçinsk istikametine seyir eden bazı sürücülerin hız sınırını aşması sonucu yaşandı ve toplam 95 araç hasar gördü.

Önemli bir nokta olarak, bu talihsiz kazada ölen ya da yaralanan kimse bulunmamakta.