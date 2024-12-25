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Kazakistan'da Azerbaycan Havayolu Uçağı Düştü

Kazakistan, Aktau yakınlarında Azerbaycan Havayolu'na ait bir yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:16
Kazakistan'da Azerbaycan Havayolu Uçağı Düştü

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'ndan Açıklama

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. Uçak, Azerbaycan Havayolu Şirketi’ne ait olup, Bakü-Grozniy seferi gerçekleştirmekteydi.

Kaza ile İlgili Detaylar

Kaza şartlarına dair henüz net bilgiler paylaşılmazken, kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Olayın ardından, yetkililer uçaktaki yolcuların durumu hakkında bilgi vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, olayla ilgili kapsamlı bir araştırma başlatıldığını açıkladı.

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