DOLAR
38,42 0%
EURO
43,85 -0,05%
ALTIN
4.090,53 0,1%
BITCOIN
3.637.426,02 -0,33%

Kazakistan'da BDT Ülkeleri Hava Savunma Sistemini İyileştiriyor

Kazakistan'ın Almatı şehrinde, BDT ülkeleri hava savunma sisteminin iyileştirilmesi için kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 16:02
Kazakistan'da BDT Ülkeleri Hava Savunma Sistemini İyileştiriyor

Kazakistan'da BDT Ülkeleri Hava Savunma Sistemini İyileştiriyor

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşen toplantıda, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin askeri yetkilileri, birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesi konusunu ele aldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu toplantı BDT Birleşik Hava Savunma Sistemi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü marjında düzenlendi. Toplantı, BDT Savunma Bakanları Konseyi Hava Savunma Koordinasyon Komitesi'nin 60. çalışma toplantısını içeriyordu.

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın silahlı kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinin komutanları ve savunma sanayi kompleksinden sorumlu yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Dauren Kosanov, insansız hava sistemlerinin modern çatışmalardaki önemine vurgu yaptı. Kosanov, "Elektronik harp ve tespit teçhizatımızın sürekli güncellenmesi, devletlerimiz arasında çabaların koordine edilmesini gerektiriyor." dedi.

Toplantıda, BDT'nin birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesi yönünde üye ülkelerin işbirliğini geliştirmelerinin, bölgede istikrar ve güvenlik sağlamada önemli bir faktör olduğu belirlendi.

BDT Birleşik Hava Savunma Sistemi, katılımcı ülkelerin hava sahasını korumak, hava saldırısı tehdidi konusunda uyarıda bulunmak ve ülkelerin önemli tesislerini hava ve uzay saldırılarından koruma amacını taşımaktadır. Bu sistem, 10 Şubat 1995 tarihinde Kazakistan'ın o dönemdeki başkenti Almatı'da, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşma ile kurulmuştur.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya gelen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin...

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya gelen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin askeri yetkilileri, birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesine yönelik toplantı yaptı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BDT Birleşik Hava Savunma Sisteminin kuruluşunun 30. yıl dönümü marjında BDT Savunma Bakanları Konseyi Hava Savunma Koordinasyon Komitesi'nin 60'ıncı çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın silahlı kuvvetlerinin hava savunma kuvvetlerinin komutanları ve savunma sanayi kompleksinden sorumlu yetkilileri yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'daki Heyelanda Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Toprağa Verildi
2
Türk Kızılay, Kuzey Makedonya'da İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı Yaptı
3
Kırklareli Üniversitesi'nde 'Sahada ve Stüdyoda Habercilik' Konferansı Düzenlendi
4
Antalya'da 'Change' Araç Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Muş'ta 'Gençliğine İyi Bak-2 Projesi' Tanıtıldı
6
Anadolu Ajansı, MARMARAKAF'ı Resmen Duyurdu
7
Şırnak'ta Petrol Keşfi, Öğrencilerin Mühendislik Hayalini Gerçekleştiriyor

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!