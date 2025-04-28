Kazakistan'da BDT Ülkeleri Hava Savunma Sistemini İyileştiriyor

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleşen toplantıda, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin askeri yetkilileri, birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesi konusunu ele aldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu toplantı BDT Birleşik Hava Savunma Sistemi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü marjında düzenlendi. Toplantı, BDT Savunma Bakanları Konseyi Hava Savunma Koordinasyon Komitesi'nin 60. çalışma toplantısını içeriyordu.

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın silahlı kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinin komutanları ve savunma sanayi kompleksinden sorumlu yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Dauren Kosanov, insansız hava sistemlerinin modern çatışmalardaki önemine vurgu yaptı. Kosanov, "Elektronik harp ve tespit teçhizatımızın sürekli güncellenmesi, devletlerimiz arasında çabaların koordine edilmesini gerektiriyor." dedi.

Toplantıda, BDT'nin birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesi yönünde üye ülkelerin işbirliğini geliştirmelerinin, bölgede istikrar ve güvenlik sağlamada önemli bir faktör olduğu belirlendi.

BDT Birleşik Hava Savunma Sistemi, katılımcı ülkelerin hava sahasını korumak, hava saldırısı tehdidi konusunda uyarıda bulunmak ve ülkelerin önemli tesislerini hava ve uzay saldırılarından koruma amacını taşımaktadır. Bu sistem, 10 Şubat 1995 tarihinde Kazakistan'ın o dönemdeki başkenti Almatı'da, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında imzalanan anlaşma ile kurulmuştur.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya gelen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin askeri yetkilileri, birleşik hava savunma sisteminin iyileştirilmesine yönelik toplantı yaptı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BDT Birleşik Hava Savunma Sisteminin kuruluşunun 30. yıl dönümü marjında BDT Savunma Bakanları Konseyi Hava Savunma Koordinasyon Komitesi'nin 60'ıncı çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın silahlı kuvvetlerinin hava savunma kuvvetlerinin komutanları ve savunma sanayi kompleksinden sorumlu yetkilileri yer aldı.