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Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağında 6 Kişi Kurtarıldı

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolu uçağında 6 kişi kurtarıldı; durumları ağır.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:38
Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağında 6 Kişi Kurtarıldı

Kazakistan'da Düşen Uçakta Can Pazarı

Kazakistan’da meydana gelen uçak kazasında Azerbaycan Havayolu Şirketi’ne ait bir yolcu uçağı düştü. Kazanın ardından yapılan kurtarma çalışmalarında 6 kişinin sağ kurtulduğu bildirildi. Ancak kurtarılan yolcuların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile İlgili Gelişmeler

Kaza sonrası bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ulusal güvenlik yetkilileri, kazanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Olayın detayları ve kurtarma çalışmaları hakkında güncel bilgi edinmek için resmi açıklamaların beklenmesi gerektiği ifade edildi.

Hava yolu kazaları, genellikle dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bu tür olayların meydana gelmemesi için sürekli olarak önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

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