Kazakistan'da İlk İtalya-Orta Asya Zirvesi Yapıldı

Kazakistan'da İlk İtalya-Orta Asya Zirvesi Düzenlendi

Kazakistan’ın başkenti Astana, Birinci İtalya-Orta Asya Zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirveye, Orta Asya’nın beş ülkesinin devlet başkanları ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni katıldı.

Zirve, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

Bölgesel İşbirlikleri ve Ticarete Vurgu

Açılış konuşması yapan Tokayev, dışişleri bakanları düzeyinde başlayan siyasi diyaloğun günümüzdeki seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tokayev, “Bu, Orta Asya’nın giderek artan jeopolitik öneminin yanı sıra bölge ülkeleri ile İtalya’nın kapsamlı bölgelerarası ortaklığı güçlendirme yönündeki samimi arzusunu ortaya koyuyor.” dedi.

Zirvede ticaret, yatırım, enerji, ekoloji, ulaştırma, lojistik, eğitim ve bilim gibi birçok stratejik konuda işbirliği sağlanmasının amaçlandığını belirten Tokayev, zirvenin sonunda ortak bir bildirinin kabul edileceğini açıkladı.

Enerji İşbirliğinin Önemi

Tokayev, Orta Asya devletleri ile İtalya arasındaki ilişkilerde enerji alanındaki işbirliğine özel önem verdi. Kazakistan’ın Avrupa Birliği'ne en çok petrol ihraç eden ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Tokayev, “Geçen yıl Kazak petrolünün İtalya pazarına ihraç ettiği miktar 30 milyon tonu aştı. Kazakistan mevcut ihracat hacmini artırmaya hazır.” şeklinde konuştu.

Ayrıca alternatif enerji sektöründe İtalya ile yürütülecek işbirliklerinin önemine değinen Tokayev, birçok bölgede rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin inşasının planlandığını vurguladı. “İtalya, modern teknolojilerle Orta Asya ülkelerinin ekonomilerinin karbondan arındırılmasına aktif olarak katkıda bulunabilir.” dedi.

Güçlü İşbirlikleri ve Sürdürülebilir Gelecek

Tokayev, bölge ülkeleri arasında birlik ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalındığını ifade ederken, “Orta Asya, uluslararası ilişkilerde etkili bir aktör olarak konumunu istikrarlı bir şekilde ortaya koyuyor.” açıklamasını yaptı.

Dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olan İtalya’nın, Orta Asya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Tokayev, Kazakistan’da petrol ve gaz sektöründe yaklaşık 270 İtalyan şirketinin başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Orta Asya’nın 5 ülkesinin devlet başkanı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da Birinci İtalya-Orta Asya Zirvesi düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağ 3) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (sol 3) katıldı.

Orta Asya’nın 5 ülkesinin devlet başkanı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da Birinci İtalya-Orta Asya Zirvesi düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in (sağ 3) ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağ 2), Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov (sağda), Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sol 2) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (sol 3) katıldı.