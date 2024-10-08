Kazakistan'da Nükleer Enerji Santrali İçin Referandum

Kazakistan'da Nükleer Enerji Desteği

Kazakistan'da 6 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen referandumda halkın %71,12'sinin nükleer enerji santrali kurulmasını desteklediği ortaya çıktı. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, bu tarihi referandumun kesin sonuçlarını açıkladı.

Referandum Sonuçları

Toplam 10,323 sandıkta oy sayımı gerçekleştirildi ve yurtdışında da 59 ülkede kurulan sandıklarda oylar toplandı. Referanduma katılım oranı %63,66 olarak belirlendi. Yani, kayıtlı 12,284,487 seçmenden 7,820,204’ü sandık başına gitti.

Oylama sonuçlarına göre, yaklaşık 5,561,937 seçmen "evet" oyu kullanarak nükleer enerji santrali inşasına destek verirken, 2,045,271 seçmen "hayır" dedi.

Resmi Açıklamalar

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, referandum sonucunun geçerli olduğunu belirterek, "Kesin sonuçların açıklandığı andan itibaren referandumun sonuçları ülke genelinde yürürlüğe girecek. Kazakistan halkı kararını nükleer enerji santralinin inşası yönünde verdi," dedi.

Uluslararası gözlemcilerin de katılım gösterdiği referandumda, 4 uluslararası örgüt ve 30 farklı ülkeden 177 yabancı gözlemci yer aldı. 200'den fazla yabancı medya mensubu da bu önemli olayı takip etti.

Seçmenler, referandumda "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna yanıt verdiler.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, 6 Ekim'de yapılan referandumun kesin sonuçlarını açıkladı. Ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumda seçmenlerin yüzde 71,12'si "evet" dedi.