Kazakistan'da Uçak Kazasında Kurtulan Yolcunun Şok Anları Kamerada

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yapmakta olan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazada kurtulan yolculardan biri, kaza sürecini ve sonrasını kayda alarak dikkat çekici anlara tanıklık etti.

Kaza esnasında, erkek yolcunun soğukkanlılığını koruyarak çektiği videoda, uçak içindeki olumsuz atmosfer ve hosteslerin "sakin olun" yönlendirmeleri yer aldı. Uçak düşmeye başladığında videoya başlayan yolcu, o anları kaydederken korkusuzca "Kelime-şahadet" getirdi.

Kazanın ardından uçağı hafif yaralarla terk eden yolcu, ikinci videosunda "Allahu Ekber" diyerek hayatta kalmanın mutluluğunu dile getirdi. Uçak kazasının detaylarına dair darbe sonrası görüntüler, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Azerbaycan Hava Yolları'nın yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise kurtulduğunu bildirdi. Ayrıca, bu trajik olay nedeniyle Azerbaycan'da 26 Aralık'ta bir günlük milli yas ilan edildi.