Kazakistan'da Uluslararası 'Sınırsız Kardeşlik-III' Tatbikatı Gerçekleşti

Kazakistan’da Uluslararası Tatbikat

Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan gelen özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" tatbikatına ev sahipliği yaptı. Bu çok uluslu etkinlik, ülkenin güneyinde bulunan Türkistan eyaletindeki Orda poligonunda gerçekleştirildi.

Tatbikata Katılan Ülkeler ve Asker Sayısı

Kazakistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikata 400’den fazla askerin katıldığı belirtilirken, Kırgızistan ve Ürdün’ün gözlemci olarak yer aldığı aktarıldı.

Taktik Eğitimin Detayları

Tatbikat, ordular arasında deneyim paylaşımını artırmayı ve askeri birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, taktik atış, paraşüt kullanımı ve dağ eğitimleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Özel Operasyon Başarıyla Gerçekleşti

Tatbikatın final aşamasında, katılımcı ülkelerin birlikleri, sınırı geçerek kalabalık bir bölgeye sığınan yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirmek üzere özel bir operasyon düzenledi.

Kazakistan Savunma Bakanı'nın Değerlendirmesi

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Terör tehditlerinin artışı karşısında askeri güvenlik alanındaki çabalarımızı birleştirmeliyiz. Tatbikat süresince kriz durumları için yönetim organları ve alt birimler için yeni eylem algoritmaları geliştirildi. Bu ortak operasyon, askeri birliklerimizin etkin bir şekilde harekete geçebileceğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.