Kazakistan'da Yesevi Yolu'nu Keşfeden Panel Düzenlendi

Kazakistan'da Yesevi Yolu ve Mirası Paneli

Kazakistan'ın Almatı şehrinde, "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" temalı bir panel gerçekleştirildi. El Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destekleriyle organize edilen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin uluslararası üçüncü etabını oluşturuyor.

Panelin İçeriği ve Katılımcılar

Panelde, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden gelen araştırmacılar, Ahmet Yesevi'nin Kazak bozkırlarında filizlenen hikmet geleneğinin günümüzdeki yansımalarını tartıştı. Katılımcılar ayrıca, Yesevi'nin düşüncelerinin çağdaş Türk gençliğine nasıl aktarılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, Yesevi'nin Türk Dünyası'ndaki manevi rolüne vurgu yaparak, "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin kültürel birlikteliğe önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Sunumlar ve Katkılar

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah Gülten moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, araştırmacılar farklı konular üzerine sunumlar yaptı. Prof. Dr. İlhan Şahin 'Hoca Ahmet Yesevi ve Coğrafyası', Prof. Dr. Feridun Emecen 'Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşunun Manevi Zemininin Kökenleri ve Türkmen Dünyası', Prof. Dr. Fatih Ünal 'Ahmet Yesevi'nin Kavmî Mensubiyeti Hakkında Görüşler' ve Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu ise 'Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi' başlıklı sunumlarıyla önemli katkılarda bulundular.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Karakulak, bu projenin sadece bir kültürel hatırlama olmadığını; Türk Dünyası'nın müşterek manevi kodlarını yeniden kurmayı hedefleyen çok katmanlı bir kültürel diplomasi projesi olduğunu vurguladı. Karakulak, projenin Almatı ayağının üniversiteler arası iş birlikleri, saha izlenimleri ve gençlere yönelik atölye çalışmalarıyla zenginleştirildiğini ifade etti.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi. El Farabi Kazak Milli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Ahmet Yesevi ve Kazakistan'daki Etkileri" paneli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirilen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin uluslararası üçüncü etabını oluşturdu.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" paneli düzenlendi. El Farabi Kazak Milli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Ahmet Yesevi ve Kazakistan'daki Etkileri" paneli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirilen "Yesevi Yolu ve Mirası" projesinin uluslararası üçüncü etabını oluşturdu.