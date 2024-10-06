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Kazakistan Halkı İlk Nükleer Enerji Santraline Onay Verdi

Kazakistan'da halk, nükleer enerji santrali inşasına düzenlenen referandumda 'evet' dedi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:57
Kazakistan Halkı İlk Nükleer Enerji Santraline Onay Verdi

Kazakistan'da Nükleer Enerji Santrali Referandumu

Kazakistan'da gerçekleştirilen referandum sonucu, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilmesi yönünde halkın büyük bir destek verdiği ortaya çıktı. Sandık çıkış anketlerine göre, seçmenlerin çoğunluğu "evet" oyu kullanarak bu projeye onay vermiştir.

Sonuçlar ve Katılım Oranı

Yayın yapan yerel televizyon kanalları, "Socis-A" Kapsamlı Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarını duyurdu. Katılım oranı %67,3 olarak belirlenirken, seçmenlerin %69,8'i nükleer enerji santralinin kurulmasına onay verdi. %30,2'lik bir kısım ise karşı oy kullandı.

İktidar partisinin Kamu Politikası Enstitüsü, 300 sandıkta yapılan anketlerde %72,3'lük bir "evet" oranıyla sonuçlandığını duyurdu. Ayrıca, Avrasya Entegrasyon Enstitüsü'nün düzenlediği ankette ise, seçmenlerin %71,8'i nükleer santrali destekledi.

Oy Verme Süreci ve Seçmen Sayısı

Kazakistan halkı, sabah saatlerinde nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin kararını vermek üzere sandık başına gitti. Ülkede toplamda 10.323 sandığın kurulduğu belirtildi. Oy verme işlemi, yerel saatle 07:00'de başlayıp 20:00'de sona erdi.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu ön sonuçlarına göre, toplam 12.244.683 seçmenden 7.820.918'i (%63,87) referandumda oy kullandı. Seçmenler, "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Referandumun kesin sonuçları, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yedi gün içinde açıklanacaktır.

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