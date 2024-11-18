Kazakistan'ın Aktau Şehri, Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti Oluyor

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri, 2025 yılı için "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanına layık görüldü. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığından gelen açıklamaya göre, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 41. Dönem Toplantısı'nda bu karar alındı.

Toplantıda, TÜRKSOY'un gelecek seneye ait faaliyetleri değerlendirildi ve Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti unvanının Kazakistan'ın Aktau şehrine verilmesi kararlaştırıldı. Böylece, 2024 yılı için kültür başkenti olan Türkmenistan'ın Anev şehri, düzenlenen törende unvanını Aktau'ya devretmiş oldu.

Aktau'nun Kültürel Zenginlikleri

Kazakistan'ın tek liman kenti olan Aktau, Türkçe'de "beyaz dağ" anlamına gelmektedir. Aktau, Kazakistan'ın güneybatısındaki Mangistau Yarımadası'nda yer almaktadır. Bu bölge, Hazar Denizi kıyısında stratejik bir konuma sahip olup Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan ve İran ile ortak deniz sınırını paylaşmaktadır.

Aktau şehri, tarihi ve kültürel mirası ile adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Mangistau Yarımadası, pek çok tarihi ve arkeolojik kalıntıya ev sahipliği yapmaktadır ve bu da aktau'yu kültürel etkinlikler için ideal bir merkez haline getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri (fotoğrafta), “Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti” unvanına layık görüldü.

Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri (fotoğrafta), “Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti” unvanına layık görüldü.