Kazakistan'ın Uçuş Güvenliği Göstergesi Dünya Ortalamasının Üstünde

Kazakistan'ın Uçuş Güvenliği Başarısı

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) verilerine göre, Kazakistan'ın uçuş güvenliği göstergesi yüzde 82 olarak belirlenmiş olup, bu rakam dünya ortalaması olan %70,8'in oldukça üzerindedir.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı'nın Açıklamaları

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Talgat Lastayev, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, ICAO'nun sivil havacılık sektörüne dair önemli veriler sunduğunu ifade etti. Lastayev, "ICAO'nun belirlediği uçuş güvenliği göstergesi 82 olarak kaydedildi ve bu, uluslararası standartların üzerinde bir başarı anlamına geliyor," dedi.

Kazaların Soruşturulması Öncelikli Hedef

Lastayev, uçuş güvenliği değerlendirmesinde kazaların soruşturulmasının kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, Kazakistan'da bu parametrenin en düşük seviyelerde olduğunu belirtti. Bu durumu iyileştirmek amacıyla, bu yıl sonuna kadar yüksek nitelikli uzmanlar ve gerekli ekipmanlarla donatılan bir araştırma merkezi oluşturmayı planladıklarını duyurdu.

Modernleşme ve Büyüme Hedefleri

Sivil havacılık sektörünün gelişimine dair önemli adımlar attıklarını da belirten Lastayev, "Kazakistan hava yolu şirketleri, her yıl yaklaşık 10-15 yeni uçak alımı gerçekleştiriyor," dedi. Ülke genelinde hava yolu taşımacılığı geçen yıl %11 oranında büyüdü ve 2024 yılında kabaca 14,7 milyon yolcu taşınması bekleniyor.

Yeni Destinasyonlar ve Hedefler

Lastayev, uluslararası uçuş sayısının arttığını vurgulayarak, "Bugün Kazakistan'dan 31 ülkeye sefer düzenleniyor ve geçtiğimiz yıl 12 yeni uluslararası güzergahta uçuşlar başlamıştır. Bu yıl ise Roma, Münih, Budapeşte, Şanghay, Guangzhou ve Busan gibi şehirler de dahil olmak üzere 16 yeni destinasyon planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Yük Taşımacılığında Hedefler

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov da toplantıda hava yoluyla yük taşımacılığının 2028 yılına kadar iki katına çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, "Bakanlığa uluslararası pazarda yer alabilecek bir ulusal hava kargo taşıyıcısının oluşturulması için gereken çalışmaların hızlandırılması talimatını verdim," ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki hükümet toplantısında, ülkenin sivil havacılık sektörü değerlendirildi.

Kazakistan'daki hükümet toplantısında, ülkenin sivil havacılık sektörü değerlendirildi.