Kazakistan'ın Yeni Daimi Temsilcisi Sapiyev, TDT Genel Sekreterine Güven Mektubunu Sunduu

Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdindeki yeni Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, güven mektubunu TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e takdim etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in mayıs ayında aldığı kararla TDT Daimi Temsilciliği görevine getirilen Sapiyev için İstanbul'daki TDT Sekretaryası'nda düzenlenen tören büyük önem taşıyor.

Ömüraliyev ve Sapiyev, TDT'nin gündemindeki konular, Teşkilat kapsamındaki işbirliği çalışmaları ve yaklaşan TDT zirvelerine dair görüş alışverişinde bulundu. TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, AA'ya verdiği bilgiyle birlikte Teşkilatın 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile ortak bir platform oluşturduğunu ifade etti. Anlaşmada, her üye devletin TDT nezdinde kendi temsilcisini atama hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Ömüraliyev, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Tokayev'in kararıyla, Kazakistan'ın Ankara'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sayın Sapiyev, TDT nezdinde Daimi Temsilci olarak atanmıştır. Kendisine tebriklerimizi iletiyoruz. Hayırlı olsun. Bu atamanın Teşkilatımızın faaliyetlerinin daha da canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Bu kararın son zirvede alındığını belirten Ömüraliyev, “Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde diğer ülkeler de kendi temsilcilerini atayacaklardır.” dedi.

Kazakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (solda), güven mektubunu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e (sağda) takdim etti.

Kazakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (solda), güven mektubunu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e (sağda) takdim etti.