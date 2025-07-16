DOLAR
40,24 -0,05%
EURO
46,84 -0,26%
ALTIN
4.338,41 -0,82%
BITCOIN
4.810.613,95 -2,57%

Kazakistan'ın Yeni Daimi Temsilcisi Sapiyev, TDT Genel Sekreterine Güven Mektubunu Sunduu

Kazakistan'ın yeni TDT Daimi Temsilcisi Sapiyev, güven mektubunu TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e sundu.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:52
Kazakistan'ın Yeni Daimi Temsilcisi Sapiyev, TDT Genel Sekreterine Güven Mektubunu Sunduu

Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdindeki yeni Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, güven mektubunu TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e takdim etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in mayıs ayında aldığı kararla TDT Daimi Temsilciliği görevine getirilen Sapiyev için İstanbul'daki TDT Sekretaryası'nda düzenlenen tören büyük önem taşıyor.

Ömüraliyev ve Sapiyev, TDT'nin gündemindeki konular, Teşkilat kapsamındaki işbirliği çalışmaları ve yaklaşan TDT zirvelerine dair görüş alışverişinde bulundu. TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, AA'ya verdiği bilgiyle birlikte Teşkilatın 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile ortak bir platform oluşturduğunu ifade etti. Anlaşmada, her üye devletin TDT nezdinde kendi temsilcisini atama hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Ömüraliyev, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Tokayev'in kararıyla, Kazakistan'ın Ankara'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sayın Sapiyev, TDT nezdinde Daimi Temsilci olarak atanmıştır. Kendisine tebriklerimizi iletiyoruz. Hayırlı olsun. Bu atamanın Teşkilatımızın faaliyetlerinin daha da canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Bu kararın son zirvede alındığını belirten Ömüraliyev, “Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde diğer ülkeler de kendi temsilcilerini atayacaklardır.” dedi.

Kazakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara...

Kazakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (solda), güven mektubunu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e (sağda) takdim etti.

Kazakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara...

Kazakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (solda), güven mektubunu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e (sağda) takdim etti.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi
2
Hamaney: İran, ABD ve İsrail'e Daha Büyük Darbeler İndirebilir
3
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Ardahan'ın Karla Kaplı Yaylaları, Sıcaklardan Kaçış Noktası Oluyor
5
Diyarbakır Anneleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnuniyet Duyuyor
6
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü
7
Akgül'den Kars Valisi Polat'a Güreş Ziyareti

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!