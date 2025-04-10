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Kazakistan Milli Müzesi: Tarih ve Kültürel Zenginlik için Eşsiz Bir Durak

Kazakistan Milli Müzesi, 220 binden fazla eserle ziyaretçilerine ülkenin köklü geçmişini tanıtıyor. 7 milyon ziyaretçiyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:13
Kazakistan Milli Müzesi: Tarih ve Kültürel Zenginlik için Eşsiz Bir Durak

Kazakistan Milli Müzesi: Tarih ve Kültürel Zenginlik için Eşsiz Bir Durak

Kazakistan Milli Müzesi, sergilenen 220 bini aşkın tarihi eser ile ülkenin köklü geçmişini gözler önüne seriyor. Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan bu eşsiz müze, Barış ve Uzlaşma Sarayı, Kazak Eli Meydanı, Bağımsızlık Sarayı, Hazreti Sultan Camisi ve Ulusal Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi önemli yapılarla yan yana konumlanıyor.

Kuruluş ve Ziyaretçi Sayısı

Geçen yıl 10. yılı kutlanan Milli Müze, bu süreçte 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilerine, Kazakistan'daki çeşitli tarihi dönemler ve topraklarda yaşayan kadim medeniyetlerin kültürel mirasına dair bilgiler sunuyor.

Müzenin Özel Sergileri

Müzenin gözde eseri olarak bilinen “Altın Elbiseli Adam”, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce yapılmış altın eserlerle süslenmiş bir Saka prensi. Müze rehberi Aydana Serik, bu eserin Yesik Kurganı'ndan çıkarıldığını ve mezarında altın parçalarla gömülü bulunduğunu belirtti.

“Kadim Türk Medeniyeti” Salonu

Müze, ayrıca Kazakistan’ın batısında bulunan Sarmatlar dönemine ait mezarlardan çıkan altın eserleri de sergiliyor. “Kadim Türk Medeniyeti” salonunda, Türk devletlerinin manevi ve kültürel hayatlarına dair önemli eserler yer almakta.

Dünya Genelinde Eşsiz Eserler

Aydana Serik, müzede sergilenen eserlerin dünya genelinde başka müzelerde rastlanmadığını vurguladı. Özellikle Altay Dağları eteklerinde yürütülen arkeolojik kazılarla keşfedilen eserler, Türk medeniyetinin kökenlerine ışık tutuyor.

Son olarak, Berel Kurganı’nda bulunan at kemikleri ve at eyerinin, milattan öncesine ait özgün parçalar olduğu ve binicilik kültürünün bu topraklarda geliştiğini gösterdiği ifade edildi.

Kazakistan Milli Müzesi, sergilenen 220 bini aşkın tarihi eseriyle ziyaretçilerine ülkenin köklü...

Kazakistan Milli Müzesi, sergilenen 220 bini aşkın tarihi eseriyle ziyaretçilerine ülkenin köklü geçmişini ve kültürel zenginliğini tanıtıyor.

Kazakistan Milli Müzesi, sergilenen 220 bini aşkın tarihi eseriyle ziyaretçilerine ülkenin köklü...

Kazakistan Milli Müzesi, sergilenen 220 bini aşkın tarihi eseriyle ziyaretçilerine ülkenin köklü geçmişini ve kültürel zenginliğini tanıtıyor.

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