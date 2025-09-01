Kazakistan 'Trans Altay Diyaloğu'na Destek Verdi — Tokayev'den Altay Vurgusu

Kazakistan 'Trans Altay Diyaloğu'na Destek Verdi

Tokayev, ŞİÖ Zirvesi'nde Altay’ın potansiyeline dikkat çekti

Kasım Cömert Tokayev, Altay bölgesinin potansiyelini etkinleştirmek amacıyla Kazakistan, Rusya, Çin ve Moğolistan arasında kurulması planlanan Trans Altay Diyaloğu girişimini desteklediklerini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, ŞİÖ'nün Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Tokayev, ŞİÖ'nün eşit, çok kutuplu dünya düzeni, güvenlik ve istikrar, devletlerin içişlerine karışmama ve egemen kalkınma haklarının tanınması, adil uluslararası ticaret ile karşılıklı yarar sağlayan yatırım işbirliği gibi temel hedefler doğrultusunda kurulduğunu hatırlattı.

Kazakistan'ın örgütün temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldığını vurgulayan Tokayev, örgüt çerçevesinde terörizm, ayrılıkçılık ve dini aşırılık olmak üzere 'üç kötülükle' mücadelede ortak çaba göstermenin önemine dikkat çekti.

Tokayev ayrıca, Kazakistan ile ŞİÖ üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacminin 70 milyar dolarŞİÖ Kalkınma Bankası'nın kurulmasını desteklediklerini, projenin hayata geçirilmesinde yer almaya hazır olduklarını ifade etti.

Son olarak Tokayev, Avrasya'nın toprak, nüfus ve ekonomik güç bakımından eşsiz potansiyele sahip Altay bölgesini canlandırmayı amaçlayan 'Trans Altay Diyaloğu' girişiminin umut verici olduğunu tekrarlayarak Kazakistan'ın desteğini duyurdu.

