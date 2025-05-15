Kazakistan ve Çin Arasında Yeni Yolcu Treni Seferleri Planlanıyor

Kazakistan ve Çin, Yenilikçi Ulaşım Projeleri Üzerinde Anlaştı

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ve Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Kazakistan-Çin Ulaşım Forumu'nda bir araya geldi. İki ülke arasında yolcu treni seferlerinin başlatılması gündeme geldi.

2025 Hedefleri ve Yük Taşımacılığındaki Artış

Görüşmede, ulaştırma sektöründeki işbirliğinin aktif bir şekilde geliştiği vurgulandı. 2025’in ilk çeyreğinde iki ülke arasında kara yoluyla 822 bin ton yük taşındığı belirtilirken, yılın ilk 4 ayında demir yoluyla yapılan yük taşımacılığı hacminin %13 artarak 11,4 milyon tona ulaştığı ifade edildi.

Yeni Ulaştırma Koridorları ve Geçiş Noktaları

Bakanlar, Kazakistan-Rusya ve Çin sınırlarından geçen İrtış Nehri üzerinde “Rusya-Kazakistan-Çin” ulaştırma koridorunun oluşturulması ile Kazak-Çin sınırında 2 yeni araç geçiş noktası açılması gibi konuları da ele aldı.

Artan Uçuş Sayıları

Ayrıca, Kazakistan ve Çin arasındaki uçak seferi sayısının haftada 65’e çıkarılması hedefleniyor. Bu yeni düzenlemelerin, iki ülke arasındaki ticaretin ve turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Kazakistan ve Çin yönetimi, Kazakistan’n Almatı şehri ile Çin’in Şian kenti arasında tren seferlerinin başlatılmasını görüştü. Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ile Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Birinci Kazakistan-Çin Ulaşım Forumu kapsamında bir araya geldi.