Kazakistan ve Çin Stratejik Diyalog Toplantısı Almatı'da Gerçekleşti

Kazakistan ve Çin Stratejik Diyalog Toplantısı Almatı'da Yapıldı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin başkanlığında gerçekleştirilen Stratejik Diyalog Toplantısı, Almatı şehrinde yapıldı.

İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Toplantıda, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2028 dönemi için işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili işbirliğine ilişkin geniş kapsamlı konuları ele aldı. Ayrıca Kazak-Çin ilişkilerinin olumlu bir şekilde geliştiğine dikkat çekildi.

Yeni Yaklaşımlar Vurgulandı

Nurtleu ve Vang, sanayi, yatırım, enerji, ulaştırma, transit ve inovasyon gibi alanlarda işbirliğinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine vurgu yaptı. Ayrıca, Kazakistan'ın Çin’e ham madde dışı ihracatını artırma konusunu da ele aldılar.

Ticaret Hacmi Rekor Seviyede

Kazakistan ile Çin arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2024 yılında 43,8 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirten Nurtleu, "Jeopolitik zorluklar ve piyasadaki durumlar, etkileşimimizi etkilemez. Çin, bizim için sadece iyi komşu ve güvenilir dost değil, aynı zamanda kapsamlı bağları olan yakın bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Çin’in Kazakistan’a Desteği

Vang, Çin’in dış politikasında Kazakistan’ı öncelikli ortak olarak gördüklerini belirterek, "Çin, Kazakistan’ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını kararlılıkla desteklemektedir." dedi.

Başkonsolosluk Açılışı İçin Nota Teatisi

Toplantı sonunda bakanlar, Kazakistan ve Çin dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2028 işbirliği mutabakatı imzalanmasının yanı sıra, Çin’in Guangzhou şehrinde Kazakistan Başkonsolosluğunun açılması konusunda da nota teatisinde bulundu.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağda) ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi (solda) başkanlığında gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2028 dönemi için işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağda) ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi (solda) başkanlığında gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2026-2028 dönemi için işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.