Kazakistan ve Finlandiya, Ukrayna’da Kalıcı Barış İçin Ortak Kararlılık

Tokayev ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, BM Şartı çerçevesinde Ukrayna’da kapsamlı, adil ve kalıcı barış hedefinde mutabık kaldı; iki ülke 15 belge imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:07
Kazakistan ve Finlandiya, Ukrayna’da kalıcı barış için dayanışma gösterdi

Ziyaret ve görüşmeler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, BM Şartı temelinde Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı unvanıyla Kazakistan’da ilk kez resmi temaslarda bulunan Stubb, başkent Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşılandı. Stubb, törenin ardından önce baş başa, sonra heyetler arası görüşmelerde Tokayev ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve ekonomik işbirliği

Görüşmede Tokayev, ziyaretin ikili ilişkileri üst seviyeye çıkaracağını belirterek 'Finlandiya ile dostluğumuza büyük önem veriyoruz. Yeni işbirliği alanları geliştirmeye hazırız.' dedi. Tokayev, temiz enerji, teknoloji, dijital inovasyon, çevre sorumluluğu, eğitim ve insan sermayesi alanlarında Finlandiya'yı örnek göstererek Fin şirketlerini Orta Asya pazarına davet etti.

Stubb ise beraberinde getirdiği 20'den fazla Fin şirketi üst düzey temsilcisinin Kazakistan’da faaliyetlerini genişletmeye ilgi duyduğunu ifade etti.

Ortak bildiri, koridor ve belgeler

Taraflar, uluslararası ve bölgesel gündem konularını görüştükten sonra sonuçlara ilişkin ortak bildiri imzaladı. Bildiriye göre, liderler Kazak-Fin ortaklığını güçlendirme ve çeşitlendirme kararlılıklarını teyit etti.

Ayrıca Tokayev ve Stubb, Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun Asya ile Avrupa arasında güvenilir ve etkili bir ulaşım koridoru olarak artan önemini kabul etti ve koridorun geliştirilmesinde Kazakistan’ın kilit rolünü kaydetti.

Ziyaret kapsamında, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması başta olmak üzere Kazakistan ve Finlandiya arasında toplam 15 belge imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da bir araya geldi.

