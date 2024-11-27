Kazakistan ve Rusya Arasındaki Stratejik İşbirliği Derinleşiyor

Kazakistan ve Rusya'dan Stratejik Adım

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni küresel düzen şartlarında stratejik işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak bir bildiri imzaladı.

Karşılamanın Töreni

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşılandı.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Görüşme sırasında Tokayev, Rusya'yı güvenilir bir stratejik ortak ve müttefik olarak tanımlarken, Putin de Kazakistan'ı güvenilir dost ve en yakın müttefik olarak nitelendirdi. İki lider, stratejik ortaklığın perspektif alanlarını belirlediklerini ifade etti.

Ekonomik İşbirliğine Önem Veriliyor

Tokayev, görüşmelerin ana konusunun ekonomi olduğunu belirterek, "Karşılıklı ticareti artırmak için çalışacağız." şeklinde konuştu. Kazakistan'ın Rusya'ya yaptığı doğrudan yatırım miktarı 8,5 milyar doları geçerken, Kazakistan'da 24 bine yakın Rus sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

İmza Töreni ve Basın Toplantısı

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Tokayev, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştiğine dikkat çekti. Putin ise imzalanan ortak bildirinin, iki ülke hükümetlerine iddialı görevler yüklediğini söyledi.

Enerji ve Ticaret Alanındaki İşbirliği

Putin, iki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz sektöründeki işbirliğinin önemine değinerek, Hazar Boru Hattı’nın faaliyetlerinin Kazak petrolünün dış piyasaya ihracatının büyük bir kısmını Rusya üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti. Ayrıca, Kazakistan ile barışçıl nükleer araştırmalar ve ulaştırma alanında ortak projelerin ilerlediğini aktardı.

Çeşitli Alanlarda İşbirliği Anlaşmaları

İki ülke hükümetleri arasında 19 farklı alanda toplam 20 işbirliği anlaşması imzalanmış olup, bu kapsamda enerji, gümrük, sağlık, turizm, eğitim, hukuk, inşaat, ekoloji, ulaştırma ve lojistik gibi birçok kritik konu yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.