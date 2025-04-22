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Kazakistan ve Türkmenistan, Doğal Gaz Ortaklığını Genişletiyor

Kazakistan ve Türkmenistan, doğal gaz alanında işbirliğini artırmak için önemli adımlar atmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:53
Kazakistan ve Türkmenistan, Doğal Gaz Ortaklığını Genişletiyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, doğal gaz alanındaki ortaklıklarını genişletmeyi hedefliyor. İki lider, Türkistan şehrinde düzenlenen gayri resmi toplantıda bir araya gelerek işbirliği konularını masaya yatırdı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ve karşılıklı ticaretin 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Planlarımız arasında gaz sektörünün yanı sıra ulaştırma ve lojistik alanında stratejik öneme sahip projeler de bulunuyor,” dedi.

Öte yandan, Berdimuhamedov, Kazakistan’ın Türkmenistan için temel stratejik ortaklardan biri olduğunu vurgulayarak, “Siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki ikili ilişkilerimiz olumlu beklentilere sahiptir,” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Toplantıda, doğal gaz sektöründeki işbirliğinin genişletilmesi hususunda özellikle Kazakistan’ın Türkmenistan’ın Galkınış sahasını yabancı ortaklarla işletmesine dair projeye katılımı ele alındı. Bunun yanı sıra, taraflar eğitim ve dijitalleşme alanlarındaki işbirliğini de gözden geçirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda) ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda) ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov (solda), Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda) ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda) ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov (solda), Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

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