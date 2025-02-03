Kazakistan ve Türkmenistan Ulaşım Koridorlarını Geliştiriyor

Kazakistan ve Türkmenistan’dan Ulaşım Koridoru İşbirliği

Kazakistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları, Çin’den İran’a uzanan demir yolu hattı ile Hazar Denizi’nin doğusundaki ulaşım koridorları üzerinde anlaşma sağladı. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kazakistan’da resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Toplantı Ayrıntıları ve Anlaşmalar

Meredov, başkent Astana’da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı. İkili görüşmeler baş başa başladı ve ardından genişletilmiş heyet toplantısına geçildi.

Bakan Nurtleu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirtti ve özellikle mevcut 500 milyon dolarlık ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Dost Ülke İlişkileri ve Ortak Projeler

Nurtleu, Türkmenistan’ın hem komşu hem de kardeş bir ülke olduğunu vurgulayarak, sınırdaş eyaletler arasında işbirliğinin artırılması konusuna değindi. Ayrıca, Kazakistan’da Türkmen sermayesi ile yaklaşık 100 firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bu toplantıda, "Kazakistan-Türkmenistan-İran" demir yolu hattının stratejik önemi üzerinde duruldu. Ülkeleri üzerinden geçen demir yolunun geliştirilmesi ve sınır kontrol noktalarının canlandırılması gibi konular da ele alındı.

Enerji ve Ticaret Alanındaki İkilemler

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, iki ülke arasındaki siyasi etkileşimin arttığını, ayrıca karşılıklı ticaret, ulaştırma ve enerji konularında yoğunlaşıldığını belirtti. Enerji alanında, özellikle gaz sektöründe işbirliği yapma konusunu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Meredov, Hazar Denizi’nin doğusunda bulunan Trans Hazar Koridoru ile Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yolunun geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, ilerleyen süreçte işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.