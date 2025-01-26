Kazım Karabekir Paşa, Vefatının 77. Yılında Kars ve Erzurum'da Anıldı

Kazım Karabekir Paşa, Vefatının 77. Yılında Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer edinen Kazım Karabekir, vefatının 77. yılında Kars ve Erzurum'da anıldı.

Kars'ta Anma Töreni

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Programa, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç ile birçok kurum amiri ve vatandaş katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisi ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Hangül, Kazım Karabekir Paşa hakkında bir konferans vererek, hayatına ve hizmetlerine dair detaylar aktardı.

Erzurum'daki Anma Etkinliği

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 77. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Mesajında, Birinci Dünya Savaşı sırasında başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran 'Şark Fatihi' olarak anılan Kazım Karabekir'i rahmetle andıklarını ifade etti. Vali Çiftçi, Kazım Karabekir’in askeri başarılarının yanı sıra devlet adamlığı yönüne vurgu yaparak, "Erzincan, Erzurum ve Kars'ı düşman işgalinden kurtaran komutan, 28 Temmuz'da 'Mirliva' (tuğgeneral) rütbesine yükselmiştir" dedi.

Çiftçi, Kazım Karabekir'in Erzurum'un stratejik önemini çok iyi bildiğini, bölgede yetim çocuklar için eğitim kurumları açarak önemli adımlar attığını vurgulayarak, “Sanayi Mektebi, Leyli Eytam İbtidai Mektebi, Erzurum Ana Mektebi gibi pek çok eğitim kurumu açan komutan, çocuklarla bizzat ilgilenmiş ve 'yetim babası' olarak anılmıştır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Çiftçi, Kazım Karabekir Paşa'yı il ve ülke üzerindeki üstün hizmetleri nedeniyle rahmet ve minnetle yad etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 77. yılında Kars'ta anıldı. Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 77. yılında Kars'ta anıldı. Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.